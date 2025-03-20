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        Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        Adana'nın Tufanbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:53
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        Adana'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        Adana'nın Tufanbeyli ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Tufanbeyli ilçesinde dün başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptığı ilçede bazı evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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