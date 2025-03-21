Dünya Ormancılık Günü'nde Adana ve Mersin'de fidan dikildi

Adana ve Mersin'de, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) yerleşkesinde hazırlanan alanda öğrenciler ve kent protokolü, 4 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende, dikilen fidanlarla kampüsü güzelleştirecek olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Dünyanın iklim değişikliğinin etkisinde olduğunu anlatan Köşger, "Biz ülkemizi yeşillendirerek, orman varlığımızı arttırarak, bu iklim değişikliğine, dengesizliğine dur demeye çalışıyoruz. Bununla ilgili bütün çalışmaları takdire şayan buluyoruz." dedi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de yapılan faaliyetlerle orman varlığının artmaya devam ettiğini belirtti.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, geleceğe yeşil bir miras bırakma amacıyla düzenlenen etkinliğin üniversitelerinde yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

- Mersin

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Bozön Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler fidan dikti.

Mersin Valisi Atilla Toros, etkinlikte, Mersin'deki 835 bin hektarlık orman alanının korunmasını gerektiğini söyledi.

Bugün dikilen fidanların yarının ormanları olacağını anlatan Toros, "Biz bir ağacı kesmenin hayatı eksilttiğine, bir fidanı dikmenin yaşamı zenginleştirdiğine inanan medeniyet ve inancın temsilcileriyiz. Bu nedenle bugün ormanlarımıza kattığımız her bir fidanla vatan toprağımızın daha yeşil olmasına katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da doğanın önemine vurgu yaparak, vatandaşların ormanlara sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da ormanları artırmak ve geliştirmek için yoğun çaba içinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yeşil vatan için ne kadar çok fidanı toprakla buluşturursak geleceğe o kadar yaşanılabilir bir ülke ve dünya bırakmış oluruz. Bölge müdürlüğümüzde bu yıl tespit edilecek ağaçlandırma sahalarına ceviz, badem, alıç, ahlat, fıstık çamı, keçiboynuzu, sumak ve zeytin fidanları dikilecektir."