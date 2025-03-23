MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı iftar programında şehit aileleriyle buluştu

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, iftar programında şehit aileleriyle bir araya geldi.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, İl Başkanlığınca Adana Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde iftar programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanlı, "Şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır. Vatanımız, milletimiz için en değerli varlıklarını feda etmişlerdir ve hepsi gönlümüzde müstesna bir yere sahiptirler. Şehit ailelerimizle bir arada olmaktan onur ve mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.