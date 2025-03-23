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        Adana'da amatör futbol maçında kavga çıktı

        Adana Süper Amatör Ligi Play Off maçında karşı karşıya gelen Kozanspor FK ile Baklalıspor takımlarının oyuncuları kavga etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 20:18 Güncelleme: 23.03.2025 - 20:34
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        Adana'da amatör futbol maçında kavga çıktı
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        Adana Süper Amatör Ligi Play Off maçında karşı karşıya gelen Kozanspor FK ile Baklalıspor takımlarının oyuncuları kavga etti.

        Yüreğir ilçesindeki Muharem Gülergin Stadı'nda oynan maçı ev sahibi Baklalıspor karşısında Kozanspor FK 2-0'lık skorla kazandı.

        Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

        Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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