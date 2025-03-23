Adana'da amatör futbol maçında kavga çıktı
Adana Süper Amatör Ligi Play Off maçında karşı karşıya gelen Kozanspor FK ile Baklalıspor takımlarının oyuncuları kavga etti.
Adana Süper Amatör Ligi Play Off maçında karşı karşıya gelen Kozanspor FK ile Baklalıspor takımlarının oyuncuları kavga etti.
Yüreğir ilçesindeki Muharem Gülergin Stadı'nda oynan maçı ev sahibi Baklalıspor karşısında Kozanspor FK 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.
Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
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