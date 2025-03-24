Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evde uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında, 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan Hüseyin A. ve Yusuf A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, polis ekiplerince Hürriyet Mahallesi'ndeki eve düzenlenen operasyonda, sanıkların poşete gizledikleri 8,31 gram sentetik uyuşturucuyu gece saatlerinde yanlarına gelen kişilere satarken yakalandıkları belirtildi.
Adreste 112 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanıkların deşifre olmamak için kod adı kullandıkları kaydedildi.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin A. ve Yusuf A'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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