Adana'da evde uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa dava

Adreste 112 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanıkların deşifre olmamak için kod adı kullandıkları kaydedildi.

Sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 Ocak'ta tutuklanan Hüseyin A. ve Yusuf A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

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