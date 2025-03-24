Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Asmalı Mahallesi'ndeki tarlada Yunus Yıkık (42) ve ağabeyi A.Yıkık (44) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.