Adana'da silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Asmalı Mahallesi'ndeki tarlada Yunus Yıkık (42) ve ağabeyi A.Yıkık (44) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada Yunus Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, cinayet zanlısı A.Yıkık ve kavga sırasında yanında bulunduğu öne sürülen eşi S. Yıkık'ı (39) gözaltına aldı.
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