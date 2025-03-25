Adana'da uçuruma devrilen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde uçuruma devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Tarihi Yılankale yakınlarında, araç trafiğine yasak olan bölgede hafif ticari aracın uçuruma devrildiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları araştırmayla uçuruma devrilen 01 APY 363 plakalı hafif ticari araca ulaştı.
Kazada, sürücü Umut Kur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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