Mersin'de eski kız arkadaşını tehdit ettiği öne sürülen kişi Adana'da yakalandı

Mersin'de eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasıyla aranan kişi Adana'da saklandığı evde yakalandı.

Mersin'deki bir okulda öğretmenlik yapan Ayşe S, bir süre önce ayrıldığı Mustafa O. tarafından tehdit edildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen Mustafa O'nun tehditlerini sürdürdüğü gerekçesiyle Ayşe S, sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.

Ayşe S, sosyal medya paylaşımında, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Tek hatam onunla sevgili olmak. Ayrıldıktan sonra bana yapmadığını bırakmadı. Ölmek istemiyorum. Sadece güzel bir yaşantım olsun, dışarıda rahat gezmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu Mustafa O'nun merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki günlük kiralanan evde saklandığını belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, adrese baskın yaparak Mustafa O'yu yakaladı.

"Dolandırıcılık", "tehdit" ve "yaralama" gibi olaylardan emniyette 49 suç kaydı bulunduğu ve bazı suçlardan da hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunduğunu tespit edilen Mustafa O, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kadınlarımıza yönelik şiddet ve tehdit içeren her türlü suçla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek, hukukun gerektirdiği tüm adımlar tereddütsüz atılacaktır." ifadeleri kullanıldı.