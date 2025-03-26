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        Adanalı dağcı Down sendromlu çocuklar için Everest'e tırmanacak

        EREN BOZKURT - Adanalı sporcu Uğur Elmalı, Down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Everest Dağı'nın 5 bin 864'üncü metresine çıkıp "Var mısın benimle engelleri aşmaya" yazılı döviz açmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:34
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        Adanalı dağcı Down sendromlu çocuklar için Everest'e tırmanacak
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        EREN BOZKURT - Adanalı sporcu Uğur Elmalı, Down sendromlu çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Everest Dağı'nın 5 bin 864'üncü metresine çıkıp "Var mısın benimle engelleri aşmaya" yazılı döviz açmayı hedefliyor.

        Uçakla Nepal'deki Tenzing-Hillary Havalimanı'na giden dağcı Uğur Elmalı, yarın Everest'e çıkmaya başlayacak.

        Tek başına günde 10 saat tırmanış yapmayı planlayan Elmalı, dağın 5 bin 864'üncü metresine ulaşabilmek için 16 gün boyunca yolculuk yapacak.

        Elmalı, varış noktasına geldiğinde Down sendromlu çocuklar için "Var mısın benimle engelleri aşmaya" yazılı döviz açacak.

        - "İnşallah hedefime ulaşacağım"

        Uğur Elmalı, yolculuğu öncesi AA muhabirine, ilk kez Everest Dağı'na çıkacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

        Tırmanışı bireysel gerçekleştireceğini dile getiren Elmalı, "Tırmanışı yapmamın sebebi Down sendromlu çocuklar için farkındalık oluşturmak. Dağda çocuklar için döviz açmayı hedefliyorum. İnşallah hedefime ulaşacağım." dedi.

        Elmalı, başarılı olacağına inandığını ifade ederek, "Everest hayalimdi. Bu hayalimi Down sendromlu çocuklarla birleştirmek bana ayrı bir heyecan ve keyif veriyor." diye konuştu.

        Gönüllü Anneler Topluluğunun kendisine destek verdiğini belirten Elmalı, "Tırmanışı 5 bin 864 metrede bitireceğim, tam zirve olmayacak. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 17, gündüz ise sıfırın altında 5 derece olacağından bahsediliyor. Güzel bir serüven olacağını düşünüyorum. İnşallah başarıp Türkiye'ye döneceğim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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