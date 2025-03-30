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        Adana'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:21 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:22
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        Adana'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
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        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

        Yapılan aramada 418 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki H.İ.A. ve H.Y. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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