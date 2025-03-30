Adana'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 418 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki H.İ.A. ve H.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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