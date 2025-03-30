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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de bayramlaşma programı düzenlendi

        Adana, Mersin ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:07 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:07
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de bayramlaşma programı düzenlendi
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        Adana, Mersin ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları yapıldı.

        Adana Valiliğince Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve kurum müdürleriyle bayramlaştı.

        Köşger, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramını kutladı, mutlu, huzurlu, esenlik dolu bir bayram diledi.

        Gayet güzel bir bahar havasında bayramı yaşadıklarını ifade eden Köşger, "Bugün çeşitli bayramlaşma merasimlerini icra ettik. Şehit ailelerini ziyaret ettik. Burada da il protokolü ile bayramlaştık. Bayramın arkasından Adana olarak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı gerçekleştireceğiz. Ona da hazırlanıyoruz." dedi.

        Köşger, bayramda yolculuk eden sürücülerden dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını istedi.

        -​​​​​​ Mersin

        Mersin Valiliğince, Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

        Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcıların bayramını kutladı.

        Programa, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Bayramlaşmanın ardından katılımcılara ikramlar yapıldı.

        - Osmaniye

        Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen programda da Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, katılımcılarla bayramlaştı.

        Yılmaz, bayram dolayısıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Vali Yılmaz, daha sonra Özden Huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Programa, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Osmaniye CHP Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hasan Kocabaş katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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