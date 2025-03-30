Adana, Mersin ve Osmaniye'de bayramlaşma programı düzenlendi

Adana, Mersin ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları yapıldı.

Adana Valiliğince Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve kurum müdürleriyle bayramlaştı.

Köşger, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramını kutladı, mutlu, huzurlu, esenlik dolu bir bayram diledi.

Gayet güzel bir bahar havasında bayramı yaşadıklarını ifade eden Köşger, "Bugün çeşitli bayramlaşma merasimlerini icra ettik. Şehit ailelerini ziyaret ettik. Burada da il protokolü ile bayramlaştık. Bayramın arkasından Adana olarak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı gerçekleştireceğiz. Ona da hazırlanıyoruz." dedi.

Köşger, bayramda yolculuk eden sürücülerden dikkatli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını istedi.

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Mersin Valiliğince, Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.