Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hadırlı Mahallesi'nde, park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
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