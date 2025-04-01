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        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 01.04.2025 - 17:03
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        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.​​​​​​​

        Hadırlı Mahallesi'nde, park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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