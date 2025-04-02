Adana'da uyuşturucu ele geçirilen otoparktaki 6 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ercan O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, otoparktaki şüpheliler Ahmet G. (19), Ferhat O. (20), Emrah K. (20), Süleyman K. (21), Hacı B. (32), Mehmet Ö. (39) ve Ercan O'yu (22) gözaltına aldı.

Adreste dedektör köpeğiyle gerçekleştirilen aramada, 3 bin 257 uyuşturucu etkili hap, 11 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 bin 257 uyuşturucu etkili hap ve 11 uyuşturucu hap ele geçirilen otoparkta yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

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