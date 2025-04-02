Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobil iki elektrikli bisiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin iki elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobil iki elektrikli bisiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin iki elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iki elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Elektrikli bisiklet sürücülerinden Rahman Can Semiz'in (32) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Suriye uyruklu Muhammed Esad'ı (27), Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Baba ile oğul kavgası cinayetle bitti!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Kayhan'ın ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte canlı maçlar...
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        2025'in milyarder ünlüleri
        2025'in milyarder ünlüleri
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Bayram ikramiyesi fark ödemeleri 3 Nisan'da yatırılacak
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Otomobil ile 2 elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Otomobil ile 2 elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ceyhan Nehri'ne akan drenaj kanalları, kirlilikten renkten renge büründü
        Ceyhan Nehri'ne akan drenaj kanalları, kirlilikten renkten renge büründü
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 6 ay hapis cezas...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 6 ay hapis cezas...
        Adana'da sanayi ve ticaret odalarından "boykot çağrılarına" tepki
        Adana'da sanayi ve ticaret odalarından "boykot çağrılarına" tepki
        Adana'da beyaz eşya mağazasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı ya...
        Adana'da beyaz eşya mağazasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı ya...
        Cinayetle biten kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle dükkanına 57 el ateş edildi
        Cinayetle biten kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle dükkanına 57 el ateş edildi