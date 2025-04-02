Adana'da otomobil iki elektrikli bisiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iki elektrikli bisiklete çarptı.

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