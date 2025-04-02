Adana'da otomobil iki elektrikli bisiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin iki elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin iki elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yeşiloba Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, iki elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Elektrikli bisiklet sürücülerinden Rahman Can Semiz'in (32) yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Suriye uyruklu Muhammed Esad'ı (27), Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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