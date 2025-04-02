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        Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki, "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 19:10 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:10
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        Adana'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki, "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semender görüldü.

        Himmetli İlkokulu bahçesinde, korumada öncelikli ve azalan varlık durumuna sahip türlerden olan sarı benekli semender görüntülendi.

        Semender, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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