Adana'da okul önünde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde okul önünde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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