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        Adana'da okul önünde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde okul önünde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:25
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        Adana'da okul önünde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde okul önünde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Polis ekiplerince yakalandıktan sonra 6 Aralık 2024'te tutuklanan S.C. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, polis ekiplerinin ihbar üzerine S.C. idaresindeki otomobili Balcalı Mahallesi'ndeki Fatma Zehra Kız Anadolu Lisesi önünde durdurduğu anlatıldı.

        Araçtaki incelemede 57,20 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın evinde de hassas terazi ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen S.C'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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