Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

        Adana'da dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 3 çocuğunun cenazeleri, Feke ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 03.04.2025 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL

        Adana'da dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden anne, baba ve 3 çocuğunun cenazeleri, Feke ilçesinde toprağa verildi.

        Ramazan Bayramı dolayısıyla gittikleri aile ziyaretinden döndükleri otomobilin Kozan-Feke kara yolunda minibüsle çarpışması sonucu yaşamını yitiren sürücü Zeynel (45), eşi Ülkü (44) ile çocukları Bedirhan (16), Emirhan Abdullah (14) ve Dileknaz Güleç'in (11) cenazeleri, morgdaki işlemlerin ardından Karacaoğlan Mahallesi'ne götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazı sonrası naaşlar, Feke Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Güleç ailesinin yakınlarının yanı sıra Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Feke Belediye Başkanı Cömert Özen ve vatandaşlar katıldı.

        Öte yandan kazanın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan minibüs sürücüsü Veysel Balta, adliyeye sevk edildi.

        Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı mevkisinde dün Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüsle çarpışan 01 RJ 402 plakalı otomobilin sürücüsü Zeynel ile yanındaki eşi Ülkü, çocukları Bedirhan, Emirhan Abdullah ve Dileknaz Güleç hayatını kaybetmiş, minibüsteki 10 yolcu da yaralanmıştı. Balta, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Güleç ailesinin, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde aile ziyareti için Feke ilçesine gittikleri, Kozan ilçesindeki evlerine dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Nisan ayında hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Bayram tatilinin en acı fotoğrafı! Bir anne ve 3 çocuk!
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Yunanistan'ın 25 milyar euroluk savunma planı
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        Kartal, kupada Göztepe karşısında!
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        MSB: Suriye'deki iddialara itibar edilmemeli
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Kardiyoloji uzmanından kalp gribi uyarısı!
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        1 dakikada uykuya dalmak mümkün!
        1 dakikada uykuya dalmak mümkün!
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        İçerisinde yok yok! 8 ton saçılacak
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Oğlunun sevgili mesajı babayı öldürdü!
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Donald Trump'tan 'tarihi' açıklamalar
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        Boykot soruşturmasında 16 gözaltı kararı
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?
        En fazla hangi ülkelere tarife uygulanıyor?

        Benzer Haberler

        Kazada ölen anne, baba ve 3 çocuğu toprağa verildi (2)
        Kazada ölen anne, baba ve 3 çocuğu toprağa verildi (2)
        Kazada ölen anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
        Kazada ölen anne ve 3 çocuğu toprağa verildi
        Adana'da takla atan cipin sürücüsü yaralandı
        Adana'da takla atan cipin sürücüsü yaralandı
        Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, kandırdığı 16 kişiyi 130 bin dolar do...
        Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, kandırdığı 16 kişiyi 130 bin dolar do...
        Adana'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen sanı...
        Adana'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen sanı...
        Adana'da okul önünde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava
        Adana'da okul önünde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava