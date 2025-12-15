Habertürk
Habertürk
        Adana'da yükümlülerin istihdamına yönelik toplantı yapıldı

        Adana'da yükümlülerin istihdamına yönelik toplantı yapıldı

        Adana'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin meslek edinerek istihdama kazandırılmasını amaçlayan protokol kapsamında Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:42
        Adana'da yükümlülerin istihdamına yönelik toplantı yapıldı
        Adana'da denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin meslek edinerek istihdama kazandırılmasını amaçlayan protokol kapsamında Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Adana Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) arasında yükümlülerin meslek öğrenip istihdam edilmesine yönelik imzalanan protokole ilişkin çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamında ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

        Saha çalışmalarının değerlendirildiği programın ardından boya eğitimini tamamlayan yükümlülere sertifika, usta öğreticilere de plaket verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

