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        Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi

        Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında basın toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:22
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        Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın basın toplantısı düzenlendi
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        Adana'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında basın toplantısı yapıldı.

        Vali Yavuz Selim Köşger, bugün çeşitli etkinliklerle başlayan ve 13 Nisan'a kadar sürecek olan karnavalın bir otelde düzenlenen toplantısında, karnavalın uluslararası marka haline geldiğini söyledi.

        Karnavalda 200'den fazla etkinliğin yapılacağını dile getiren Köşger, şöyle konuştu:

        "Portakal çiçeğinin o büyüleyici kokusunu Adana sokaklarında doya doya teneffüs edeceğiz. Atölyelere girip çocuklarımızla birlikte dokunabileceğiz. Adana'nın hiç değişmeyen, 365 gün 24 saat damak çatlatan lezzetlerini tadacağız. Kulağımıza hitap edecek müzik etkinliklerimiz var. Adana'da dünyada 5 duyuya hitap eden belki de tek etkinliği gerçekleştirmiş olacağız."

        Köşger, karnavalın kentin marka değerine sunduğu katkıya dikkati çekerek, "Adana bu taraflarıyla öne çıkması gereken bir şehir. Bundan sonra bu taraflarının daha öne çıktığını, Adana'nın eski günlerdeki ihtişamına tekrar kavuşacağına inanıyorum." dedi.

        Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da organizasyona birçok ülkeden çocukların da katılacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kentte dünyanın her yerinden konuklarımız olacak. İsmi geçen geçmeyen, bu işe katkısı olan herkese çok büyük teşekkür borcumuz olduğunu düşünüyorum. En büyük teşekkürü bu süre içerisindeki hoşgörüsüyle Adana halkı hak etmiştir. Gelen tüm konuklara evine gelmiş misafir gibi davranmıştır. Bu yıl da öyle olacağını ümit ediyoruz."

        Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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