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        Depremde dayısı ve yengesini kaybeden avukat hukuk mücadelesi veriyor

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 63 kişinin öldüğü Tutar Apartmanı C Blok'a ilişkin davada müşteki avukatı olan Mehtap Akyüz Özcan, enkazda yaşamını yitiren dayısı ve yengesi için de hukuk mücadelesini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 12:18 Güncelleme: 04.04.2025 - 12:18
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        Depremde dayısı ve yengesini kaybeden avukat hukuk mücadelesi veriyor
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 63 kişinin öldüğü Tutar Apartmanı C Blok'a ilişkin davada müşteki avukatı olan Mehtap Akyüz Özcan, enkazda yaşamını yitiren dayısı ve yengesi için de hukuk mücadelesini sürdürüyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan merkez Çukurova ilçesindeki binanın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile zemin kattaki dairede yaptırdıkları tadilatla binaya zarar verdikleri öne sürülen B.B. ve oğlu O.B'nin tutuklu yargılandığı davanın 7. celsesi, 18 Nisan'da Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.

        Binada hayatını kaybeden 63 kişinin arasında dayısı Alaattin ve yengesi Bedriye Özdoğru da yer alan Mehtap Akyüz Özcan, davada müşteki yeğenlerinin avukatlığını yapıyor.

        Özcan, 4 gün enkaz başında bekledikten sonra vefat ettiklerini öğrendiği dayısı ve yengesi ile diğer mağdurların haklarını savunuyor.

        - "4 bloklu bir sitenin sadece C bloku yıkılmıştı"

        Mehtap Akyüz Özcan, AA muhabirine, Tutar Apartmanı C Blok'un yıkıldığı haberini alır almaz bölgeye gittiğini söyledi.

        Enkaz başında 4 gün geçirdiğini anlatan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

        "Onların cansız bedenine ulaşana kadar gerçekten umutla bekledik, hala yaşıyor olma umutlarına tutunduk. Dayım ve yengem maalesef 4'üncü gün çıkarılabildi. Orası gerçekten mahşer yeri gibiydi, şoka girdik. 4 bloklu bir sitenin sadece C bloku yıkılmıştı. İkiz blokta dışarı doğru konulan plastik sandalye bile düşmemişken benim sevdiklerimin olduğu bina yerle bir olmuştu."

        Özcan, sorumluların cezalandırılması için geniş avukat grubuyla duruşmaları takip ettiklerini dile getirdi.

        Verdikleri hukuki mücadelesi sonucu dosyadaki birçok eksikliğin tamamlandığını belirten Özcan, "Dosyamızdaki bilirkişi raporuna göre binanın müteahhidi, fenni mesulü mühendis ve bu tadilatı yapan kişiler asli kusurlu. Sanıkların olası kasttan ceza almalarını, adaletin yerini bulmasını istiyoruz." dedi.

        Özcan, adaletin yerini bulması için çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Deprem davaları daha önce karşılaşmadığımız bir alan olduğu için bizim için de zorlu ve yeni bir süreç. Tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü kutluyorum. Avukatlık mesleği ciddi sabır ve özen gerektiren, çok stresli bir iş. Umarım hepimiz bu mesleği layıkıyla yerine getirebilir daha iyi günlerde çalışabiliriz."

        - Dava

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ile yaptırdıkları tadilatla binaya zarar verdikleri iddia edilen B.B. ve oğlu O.B. tutuklanmış, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Binanın müteahhidi H.T'nin 2008'de yaşamını yitirmesi dolayısıyla hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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