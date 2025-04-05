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        Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:02 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:02
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        Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari İhsan T'nin merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti.

        Adrese düzenlenen operasyonda hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        İhsan T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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