Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari İhsan T'nin merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda hakkında çeşitli suçlardan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İhsan T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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