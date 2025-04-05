Adana'da 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari İhsan T'nin merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.