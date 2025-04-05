Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın kortej geçişi yapıldı

Adana'da düzenlenen 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı.

Ziyaretçiler, karnavalın simgesi haline gelen ve renkli görüntülerle dikkati çeken "kostümlü kortej"i takip etmek için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi.

Kostüm giyen mankenler, dansçılar, motosiklet toplulukları ve gösteri ekipleri, Atatürk Caddesi'nden başladıkları yürüyüşte izleyicileri selamladı.

Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen grup, Cumhuriyet Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı'ndan geçerek Uğur Mumcu Meydanı'na ulaştı.

Geleneksel kostümlü kortejde ziyaretçiler, müzik topluluklarının şarkılarıyla eğlendi.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden programda, "Kortej Kostüm Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

- "Adana bütün dünyada tanınmaya başladı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, burada yaptığı konuşmada, Adana'nın ilklerin ve güzelliklerin kenti olduğunu kaydetti.

Karnavalın kentin tanıtılmasına büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Karalar, "Adana'yı başka bir lige taşıyan, önemli özelliklerini ve güzelliklerini, sıcak kalpli ve misafirperver insanını bütün dünyaya tanıtan bu karnavalın fikir babası Ali Haydar Bozkurt'a teşekkürlerimi Adanalılar adına sunmak istiyorum. Adana, kültürün, sanatın, tarımın, ticaretin kenti. Tabii ki tarihini lezzete evirmiş bir kent ama bu 10 yıl önce bu güzelliklerle tanınmıyordu Adana. İşte bu karnaval ve festivaller sayesinde Adana bütün dünyada tanınmaya başladı." diye konuştu.

Her yıl karnavala 100 binlerce kişi katıldığını vurgulayan Karalar, insanların büyük bir coşkuyla kostümlü korteji izlediğini aktardı.

- Karnaval gongunu çocuklar çaldı

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da Adana'nın, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden gelecek grupları yüzlerce yıl karnavalda ağırlayacağını belirtti.