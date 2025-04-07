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        Adana'da trafik kazasında ölen iki kardeş okullarında anıldı

        Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden iki kardeşin boş kalan okul sıralarına çiçek bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:41
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        Adana'da trafik kazasında ölen iki kardeş okullarında anıldı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden iki kardeşin boş kalan okul sıralarına çiçek bırakıldı.

        Kozan-Feke kara yolunda 2 Nisan'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Remzi Oğuz Arık Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dileknaz Güleç (11) ve ağabeyi Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Bedirhan Güleç (16) için anma programı düzenlendi.

        İkinci ara tatilin ardından dersbaşı yapan öğretmen ve öğrenciler, iki kardeşin boş kalan sırasına fotoğraflarını koydu, karanfil bıraktı.

        Öğrenciler, yaşamını yitiren arkadaşları için lokum dağıttı.

        Kozan-Feke kara yolunun Kozan Barajı civarında 2 Nisan'da Veysel Balta'nın kullandığı 01 U 0360 plakalı minibüsle çarpışan 01 RJ 402 plakalı otomobilin sürücüsü Zeynel ile yanındaki eşi Ülkü, çocukları Bedirhan, Emirhan Abdullah ve Dileknaz Güleç hayatını kaybetmiş, minibüsteki 10 yolcu da yaralanmıştı. Güleç ailesinin, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde aile ziyareti için Feke ilçesine gittikleri, Kozan ilçesindeki evlerine dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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