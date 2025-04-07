Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:34 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Reşatbey Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir kişinin darbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülerden kimlikleri belirlenen zanlılar B.K. (16), M.K. (16), S.S. (17) ve U.K. (19) gözaltına alındı.

        Şüpheliler B.K, M.K. ve S.S. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        AK Partili Çelik: Bu hafta içinde randevu verilecek
        Borsalarda dalgalanma
        Borsalarda dalgalanma
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Trump, Çin dışında gümrük vergilerine 90 günlük ara verecek mi?
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        Minguzzi ailesinden suç duyurusu! Duruşma öncesi 'tehdit' iddiası!
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        7 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        648 kişinin zehirlendiği faciada 'sos' savunması!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Osimhen kariyer rekorunu kırmaya çok yakın!
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Trump'ın tarifeleri ABD'de lüks tüketimi de vuracak
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor

        Benzer Haberler

        Adana'da kazada ölen 3 kardeş, okullarında anıldı
        Adana'da kazada ölen 3 kardeş, okullarında anıldı
        Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutukl...
        Adana'da bir kişinin darbedilmesiyle ilgili yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutukl...
        Adana'da tel örgüye takılan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Adana'da tel örgüye takılan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Muştalı 'yan bakma' kavgasında 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Muştalı 'yan bakma' kavgasında 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
        Adana'da trafik kazasında ölen iki kardeş okullarında anıldı
        Adana'da trafik kazasında ölen iki kardeş okullarında anıldı
        Adana'da kum torbasına uyuşturucu gizledikleri öne sürülen 3 sanığa hapis c...
        Adana'da kum torbasına uyuşturucu gizledikleri öne sürülen 3 sanığa hapis c...