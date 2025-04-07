Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı

Adana'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışına, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Adana genelinde polis teşkilatının tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Sergide çok özel karelerin yer aldığını belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Türk Polis Teşkilatının yıl dönümü bütün Türkiye'ye hayırlı olsun. Burada arkadaşlarımızla birlikte bir hafta boyunca yapacağımız etkinliklerin startını verdik. Arkadaşlarımızın gerçekten çok özel ve titizlikle çalışmaları sonucunda oluşturulan bir sergi. O birimde çalışan arkadaşlarımız gerçekten çok emek veriyorlar. Herkesin emeğine sağlık.

Öte yandan sergide ekipler, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı.

Sergi, bir hafta boyunca Adanalıların beğenisine sunulacak.