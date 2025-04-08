Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 31 Mart-7 Nisan'da 38 farklı noktada uygulama yapıldı.
Dolandırıcılık suçundan aranan 1 şüphelinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 4 mermi ve 7,05 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Denetimlerde 12 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 11 aracı trafikten men etti.
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