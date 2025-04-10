Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili otobüs sürücüsü serbest bırakıldı
Adana'da motosikletin çarpması sonucu üzerindeki 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan özel halk otobüsünün sürücüsü serbest bırakıldı.
Adana'da motosikletin çarpması sonucu üzerindeki 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan özel halk otobüsünün sürücüsü serbest bırakıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde Beytullah T. (54) idaresindeki 01 J 0049 plakalı özel halk otobüsüne Faruk Alagöz (26) yönetimindeki 01 AZU 346 motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden Gamze Nur Sıkar'ın (21) cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Gamze Nur Sıkar'ın cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi.
Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'nde götürülen otobüs sürücüsü Beytullah T. ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Alagöz'ün tedavisi ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
Öte yandan, otobüse çarpan motosikletin yola savrulması araç içi kamerasınca kaydedildi.
- Olay
Faruk Alagöz yönetimindeki 01 AZU 346 motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde Beytullah T. idaresindeki 01 J 0049 plakalı özel halk otobüsüne çarpmıştı.
Kazanın etkisiyle sürücü Alagöz ve arkasındaki Gamze Nur Sıkar, yola savrulmuştu. Bu sırada otobüsün üstünden geçtiği Gamze Nur Sıkar olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı sürücü Alagöz ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Polis, otobüs sürücüsü Beytullah T'yi, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürmüştü.
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