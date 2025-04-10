Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazayla ilgili otobüs sürücüsü serbest bırakıldı

Kazanın etkisiyle sürücü Alagöz ve arkasındaki Gamze Nur Sıkar, yola savrulmuştu. Bu sırada otobüsün üstünden geçtiği Gamze Nur Sıkar olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralı sürücü Alagöz ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Adana'da motosikletin çarpması sonucu üzerindeki 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan özel halk otobüsünün sürücüsü serbest bırakıldı.

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