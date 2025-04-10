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        Adana ve Hatay'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Adana ve Hatay'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:21
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        Adana ve Hatay'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Adana ve Hatay'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Adana'da İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kentte görevli polislerle Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldi.

        Arıkan, polislere hitabında, "Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü hepimize hayırlı olsun." dedi.

        Daha sonra Arıkan, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekilen hatıra fotoğrafında narkotik dedektör köpeği "Oscar" da yer aldı.

        Arıkan, fotoğraf çekiminin ardından dedektör köpekle yakından ilgilendi.

        Kozan Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende de İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, halk ozanı Aşık Adnan Özcan Emniyet Teşkilatına ithafen yazdığı şiiri seslendirdi.

        Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Hakkı Bulduk Ek Hizmet Binası'nda devam eden törene, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, şehit aileleri ve diğer ilgililer katıldı.

        Etkinlikler kapsamında Kozan Şehir Mezarlığı'ndaki polis şehitliği de ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programda, şehit kabirlerine gül bırakıldı.

        İlçe Emniyet Müdürü Alptekin, yaptığı açıklamada, teşkilatlarının 180. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

        - Hatay

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Karaağaç Asri Mezarlığı'nda çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Güneş, törende yaptığı konuşmada, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

        Ardından Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, kabirlere karanfil bırakıldı.

        Dörtyol ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra polis ekipleri araçlarla ilçede konvoy oluşturdu.

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