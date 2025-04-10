Adana ve Hatay'da Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Adana ve Hatay'da, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Adana'da İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kentte görevli polislerle Emniyet Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldi.

Arıkan, polislere hitabında, "Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü hepimize hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra Arıkan, polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekilen hatıra fotoğrafında narkotik dedektör köpeği "Oscar" da yer aldı.

Arıkan, fotoğraf çekiminin ardından dedektör köpekle yakından ilgilendi.

Kozan Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende de İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğu programda, halk ozanı Aşık Adnan Özcan Emniyet Teşkilatına ithafen yazdığı şiiri seslendirdi.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Hakkı Bulduk Ek Hizmet Binası'nda devam eden törene, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, şehit aileleri ve diğer ilgililer katıldı.