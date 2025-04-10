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        Saimbeyli'de öğrencilere roketlerin çalışma sistemi anlatıldı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisinin artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 10.04.2025 - 17:32
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        Saimbeyli'de öğrencilere roketlerin çalışma sistemi anlatıldı
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde öğrencilerin bilim ve teknolojiye ilgisinin artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Saimbeyli Kaymakamlığı önünde düzenlenen etkinlikte Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan 1,5 Adana Roket Takımı üyeleri öğrencilerle bir araya geldi.

        Etkinlikte, takım üyeleri öğrencilere roketlerin çalışma sistemleri hakkında bilgi verdi, uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

        Programa, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri

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