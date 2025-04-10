Adanaspor-Kocaelispor maçının ardından
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 4-1 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Matematiksel olarak düşmesek de işimiz çok zor. İnşallah son maça kadar kovalayacağız." dedi.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 4-1 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Hakan Keleş, "Matematiksel olarak düşmesek de işimiz çok zor. İnşallah son maça kadar kovalayacağız." dedi.
Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri ilk günlerde takımda iyi bir hava yakaladıklarını belirtti.
Geldikleri günden bu yana ekibiyle kötü gidişatı düzeltmeye çalıştıklarını anlatan Keleş, şunları kaydetti:
"Çok çaba sarf ettik. İlk geldiğimizde 6 haftalık programda iyi bir periyot yakaladık. Sonra takımda yaşadığımız problemleri bir türlü çözemedik. Bu durum oyuncuların motivasyonunu bozdu. Toparlamaya çalıştık ama son haftalarda çok sıkıntılı sonuçlar aldık. Bizim için çok kötü oldu. Rakibimizin kadro kalitesi çok iyi, ligin lideri. Maça çok iyi başladılar. Biz de çok kötü 3 gol yedik, çıkarmak çok zordu. Bir gol bulduk ama yetmedi. Hakem kararlarında bence sıkıntılar vardı ama bu Kocaelispor'un iyi oyununa gölge düşürmez. Biz düşerken de böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Çok fazla haklarımızı savunamıyoruz. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Bizim adımıza sıkıntılı süreç devam ediyor. Matematiksel olarak düşmesek de işimiz çok zor. İnşallah son maça kadar kovalayacağız."
- Kocaelispor cephesi
Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise kümede kalma umutları zayıf bir rakibe karşı oynadıklarını ifade etti.
Adanaspor'un bireysel olarak iyi oyunculara sahip olduğunu dile getiren Taşdemir, şunları kaydetti:
"Bireyselde etkili ama takım olarak sıkıntı yaşayan bir takımdı rakibimiz. Biz de son hafta özellikle son dakika golüyle 2 puan bırakmıştık, üzüntülüydük. O üzüntümüzü burada giderdik. Rakiplerimizin puan kaybetmesiyle son 5 haftaya avantajlı konumda giriyoruz. Oyuncularım bugün çok iyi mücadele ettiler. Hak ettikleri galibiyeti daha fazlasını kaçırarak aldılar. Sezon başından beri bu oyuncu grubu çok güzel işler yaptı. İnşallah camiamıza, kentimize layık olduğu Süper Ligi bu oyuncu kardeşlerimiz yaşatacak. İyi bir avantajımız var, bu avantajımızı kullanıp hak ettiğimiz şampiyonluğu almak istiyoruz. İnşallah en kısa sürede bunu gerçekleştirebiliriz."
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