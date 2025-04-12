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        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 18:58 Güncelleme: 12.04.2025 - 19:06
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        Adana Demirspor, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Akdeniz ekibi teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

        Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada mavi-lacivertliler, kuvvet antrenmanı ve bölüm koşuları gerçekleştirdi.

        Antrenmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        ikas Eyüpspor ile Adana Demirspor, ligin 31. haftasında 14 Nisan Pazartesi saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri

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