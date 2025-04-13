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        Adana'da aç kalan tilkiyi şantiye işçisi besledi

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aç kaldığı için şantiyeye giren tilki, bir işçi tarafından verilen ekmekleri yedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 13.04.2025 - 16:41
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        Adana'da aç kalan tilkiyi şantiye işçisi besledi
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        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aç kaldığı için şantiyeye giren tilki, bir işçi tarafından verilen ekmekleri yedi.

        Kayarcık Mahallesi'ndeki termik santralin inşaat şantiyesindeki işçiler, çalışma yaptıkları sırada bir tilkiyle karşılaştı.

        İşçilerden Selami Tatlı, yiyecek arayan tilkiye ekmek verdi.

        Ekmeği alıp şantiyenin dışına çıkan tilki bir süre sonra yeniden işçilerin yanına geldi.

        İkinci kez ikram edilen ekmeği de yiyen tilki bölgeden uzaklaştı.

        Tatlı'nın tilkiyi beslediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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