Adana'da aç kalan tilkiyi şantiye işçisi besledi

İkinci kez ikram edilen ekmeği de yiyen tilki bölgeden uzaklaştı.

Kayarcık Mahallesi'ndeki termik santralin inşaat şantiyesindeki işçiler, çalışma yaptıkları sırada bir tilkiyle karşılaştı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aç kaldığı için şantiyeye giren tilki, bir işçi tarafından verilen ekmekleri yedi.

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