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        Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 14.04.2025 - 21:42
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        Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Pınar Mahallesi'nde E.M.A. (21) ile A.T. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında tabancayla ateş açan A.T, E.M.A'yı bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı E.M.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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