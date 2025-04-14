Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da görev başındaki polislere çorba ikram edildi

        Adana'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da görev başındaki polislere çorba ikram edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında bulunuldu.

        Türk Kızılayı Adana Şubesi kadın kolları üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polis memurlarının yanlarında olmak için etkinlik düzenledi.

        Soğuk havada nöbet tutan polis memurlarının içlerini ısıtmak için tarhana çorbası yapan kadın kolları üyeleri, merkez Yüreğir ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

        Kızılay üyeleri, bir süre sohbet ettikleri polis memurlarına, elleriyle yaptıkları tarhana çorbasını ikram etti.

        Çorbayı içen polisler, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan görevlilere teşekkür etti.

        Türk Kızılay Adana Şubesi Kadın Kolları Başkanı Orkide İnan, AA muhabirine, güzel bir etkinlikte polislerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlayan İnan, "Zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerimize minnettarlığımızı göstermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik." diye konuştu.

        Bu arada Türk Kızılay ekipleri, kontrol noktasına yakın bölgede meydana gelen kazada yaralanan bir kişiyle ilgilendi. Yaralı daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Trump: İran ile olan sorunu çözeceğim
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Beşiktaş'tan açıklama: Soruşturma başlatıldı
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Polonya: Rusya ABD'nin iyi niyetiyle alay ediyor
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Premier Lig devleri Berke Özer'i izlemeye geldi!
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Saiss'tan flaş Beşiktaş itirafı!
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Bahçeli'den İmamoğlu çağrısı
        Liselerde atamalara tepkiler
        Liselerde atamalara tepkiler
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Real Madrid'de Mourinho sesleri!
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Trump: Bu savaş, benim savaşım değil
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu

        Benzer Haberler

        Adanaspor-Erzurumspor FK maçının ardından
        Adanaspor-Erzurumspor FK maçının ardından
        Adanaspor - Erzurumspor FK: 0-3
        Adanaspor - Erzurumspor FK: 0-3
        Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adana'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
        Adana'da üreticilere 654 ton tohum dağıtıldı
        Adana'da üreticilere 654 ton tohum dağıtıldı
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan zirai dona ilişkin açıklama
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan zirai dona ilişkin açıklama
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, marttaki asayiş çalışmalarını değerlendird...
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, marttaki asayiş çalışmalarını değerlendird...