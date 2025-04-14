Adana'da görev başındaki polislere çorba ikram edildi

Adana'da görev başındaki polis memurlarına, Türk Kızılay üyelerince çorba ikramında bulunuldu.

Türk Kızılayı Adana Şubesi kadın kolları üyeleri, Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla görev başındaki polis memurlarının yanlarında olmak için etkinlik düzenledi.

Soğuk havada nöbet tutan polis memurlarının içlerini ısıtmak için tarhana çorbası yapan kadın kolları üyeleri, merkez Yüreğir ilçesindeki polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Kızılay üyeleri, bir süre sohbet ettikleri polis memurlarına, elleriyle yaptıkları tarhana çorbasını ikram etti.

Çorbayı içen polisler, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan görevlilere teşekkür etti.

Türk Kızılay Adana Şubesi Kadın Kolları Başkanı Orkide İnan, AA muhabirine, güzel bir etkinlikte polislerle bir araya geldiklerini söyledi.

Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü kutlayan İnan, "Zor şartlar altında görev yapan güvenlik güçlerimize minnettarlığımızı göstermek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik." diye konuştu.