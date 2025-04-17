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        Adana'da 5 gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:21 Güncelleme: 17.04.2025 - 09:52
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        Adana'da 5 gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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        Adana'nın Karataş ilçesinde 5 gün önce kaybolan 7 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde 12 Nisan'da kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'nin bulunması için çalışmalara havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

        Mahalleden geçen dereninin yanı sıra ekipler, denizde ve karada da arama çalışmalarına devam ediyor.

        Zaman zaman gyrocopter destekli sürdürülen çalışmalarda iz takip köpeğinin yanı sıra dron da kullanılıyor.

        Cumali Timi'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmıştı. 12 Nisan'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda jandarma ekiplerince, çocuğa ait olduğu belirtilen bir terlik derede bulunmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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