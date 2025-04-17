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        Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Adana'da hasarlı trafik kazasının ardından çıkan sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 09:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:25
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        Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Adana'da hasarlı trafik kazasının ardından çıkan sopalı kavgada yaralanan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İddiaya göre, 3 Mart'ta Hidayet Sürer (20), aracını yıkamak için gittiği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda Ömer P'ye (44) ait park halindeki araca çarptı.

        Hasarlı kazanın ardından Ömer P. aracına çarpan Hidayet Sürer'i darbetti.

        Bir süre sonra olay yerine tarafların yakınları da geldi.

        Taraflar arasında çıkan kavgada Hidayet Sürer, babası Serkant Sürer (51) ve amcası Sezgin Sürer (43) sopalarla darbedildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliler Ömer P, Mehmet E. ve Emre H'yi yakalamak için araştırma başlattı.

        Yaralılardan Sezgin Sürer, doktorların müdahalelerine rağmen 28 Mart'ta hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, yaptıkları çalışmayla 3 şüpheliyi saklandıkları adreslerde yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer P. ve Mehmet E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Emre H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Taraflar arasındaki kavga, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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