Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da güzellik merkezi sahibinin alacaklılarını mağdur ettiği iddiası

        Adana'da güzellik merkezi sahibinin yurt dışına kaçarak alacaklılarını mağdur ettiği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da güzellik merkezi sahibinin alacaklılarını mağdur ettiği iddiası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da güzellik merkezi sahibinin yurt dışına kaçarak alacaklılarını mağdur ettiği ileri sürüldü.

        Güzellik merkezi sahibi S.Ç.D'nin çalışanlarının maaşını 3 aydır ödemediği, çok sayıda vatandaşa da "güzellik paketi" sattığı ve daha sonra sosyal medya hesabını kapatıp yurt dışına kaçtığı iddiası üzerine, alacaklılar merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki iş yeri önünde toplandı.

        S.Ç.D'ye ulaşamadığını ileri süren bazı alacaklılar, iş yerine girerek televizyon ve bilgisayar gibi çeşitli malzemeleri alarak ayrıldı.

        Bu sırada alacaklı olduğunu iddia eden kişiler, malzemeleri götürdükleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

        İhbar üzerine iş yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Güzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, gazetecilere, iş yeri önünde toplanan herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamayan Macaristan'a inceleme
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        Derbi için Taksim'e geldi! Sürücüyü bıçakladı!
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        İki ay sonra son yolcuğuna uğurlandı
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Taşlı sopalı 'aracıma çarptın' kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
        Taşlı sopalı 'aracıma çarptın' kavgası; 1 ölü, 2 yaralı
        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Kayıp Cumali'yi arama çalışmaları 6'ncı gününde
        Adana'da 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adana'da 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Adana'da 5 gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Adana'da 5 gün önce kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
        Adana'da 1228 polisin katıldığı denetlemelerde aranan 93 kişi yakalandı
        Adana'da 1228 polisin katıldığı denetlemelerde aranan 93 kişi yakalandı