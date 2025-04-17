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        Aladağ'da "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde, Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:55 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:02
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        Aladağ'da "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde, Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Vakıf tarafından ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde yarışma düzenlendi.

        Yarışmalarda 56 öğrenci arasından derece elde eden 9 öğrenci, Aladağ İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Aslan, törende yaptığı konuşmada, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

        Vakıf yetkilisi Abdullah Boz da öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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