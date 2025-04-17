Aladağ'da "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı

Vakıf yetkilisi Abdullah Boz da öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hülya Aslan, törende yaptığı konuşmada, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Vakıf tarafından ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde yarışma düzenlendi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, Server Yaşam Vakfı tarafından düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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