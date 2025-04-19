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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 19.04.2025 - 17:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal

        Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ozan Demirbağ, Aimbetov

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli (Dk. 34 Ozan Tufan), Cihan Çanak, Cham, Visca, Banza

        Gol: Dk. 45 Banza (Trabzonspor)

        Sarı kart: 45+1 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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