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        Kozan'da öğrenci velileri arasında kitap okuma yarışması düzenlendi

        Adana'nın Kozan ilçesinde "Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında öğrenci velilerinin katılımıyla kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:54
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        Kozan'da öğrenci velileri arasında kitap okuma yarışması düzenlendi
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        Adana'nın Kozan ilçesinde "Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında öğrenci velilerinin katılımıyla kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.

        Kozan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen yarışmaya 31 kişi katıldı.

        Yarışma sonunda dereceye giren 3 veli, okul yönetimince düzenlenecek Gaziantep kültür turuna katılım hakkı kazandı.

        Okul müdürü Ekrem Alemdar, okumanın, keşfetmenin ve paylaşmanın gücüne inandıklarını belirterek, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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