Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

İmamoğlu ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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