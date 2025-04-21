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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 08:03 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:03
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İmamoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İmamoğlu ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, bin 120 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarma ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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