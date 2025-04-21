Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da eşi ve oğlunu öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, merkez Çukurova ilçesinde eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:19 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da eşi ve oğlunu öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, merkez Çukurova ilçesinde eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

        Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan Cem Suna'nın, 15 Ekim 2024'teki karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı.

        Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, sanığa "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından verilen cezayı, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

        Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

        "İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, istinaf başvurusunda bulunan sanık ve müdafilerinin mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık lehine haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine yönelen istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."

        - Olay

        Toros Mahallesi'ndeki bir apartmanın 9'uncu katındaki dairede 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cem Suna, 15 Ekim 2024'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Murat Abbas ifadesinde neler anlattı?
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        Eski eşi Pınar'ı yakarak katletmişti! Katil öldü dava düştü!
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        "VAR'ın müdahale etmemesi skandaldır"
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Bünyamin 13 yaşındaydı... Oyun oynamaya çıktı... Çok büyük acı!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Yeni Papa nasıl seçilecek? Adaylar kim?
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa Francis hayatını kaybetti
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Papa'nın ölümünün ardından taziye mesajları
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Bakanlık harekete geçti: 'Kaşarlı pide' dönemi sona eriyor
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Şampiyonluğun ipleri Kadıköy'de koptu!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        Doktor olan sürücü tutuklandı! Genç çift birlikte öldü!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        'Sapkın parti' davasında 2 sanığa beraat!
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Diploması iptal edilenler ifadeye çağrıldı
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        Polisten kaçarken üst geçitten atladı!
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        "Modası geçmiş bir Mourinho"
        Kırmızı alarm verildi
        Kırmızı alarm verildi
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Türkiye'nin her bölgesinde yetişen şifa kaynağı!
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Şampiyonluk yarışı borsaya da yansıdı
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!
        Boğaz'daki 106 kaçak yapıya inceleme!

        Benzer Haberler

        Adanalı sporcu Umut İpek, Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda mücadele ede...
        Adanalı sporcu Umut İpek, Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'nda mücadele ede...
        Adana'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi 1600 kişinin bağımlılıkla mücadelesine...
        Adana'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi 1600 kişinin bağımlılıkla mücadelesine...
        Adana'da bir gencin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 sanığa dava
        Adana'da bir gencin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 6 sanığa dava
        Sevgililer, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı
        Sevgililer, mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu: 1 ölü, 1 yaralı
        İş kazasında felç kalan Sezgin, kazandığı tazminatın ödenmesini istiyor
        İş kazasında felç kalan Sezgin, kazandığı tazminatın ödenmesini istiyor
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 şüpheli tutuklandı