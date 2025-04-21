Adana'da eşi ve oğlunu öldüren sanığa verilen ceza hukuka uygun bulundu

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, merkez Çukurova ilçesinde eşi ve 16 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren sanığa verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Toros Mahallesi'nde 19 Ağustos 2023'te eşi Deniz ve oğlu Alperen'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan Cem Suna'nın, 15 Ekim 2024'teki karar duruşmasında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin istinaf incelemesi tamamlandı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, sanığa "eş olan kadını canavarca hisle kasten öldürme" ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından verilen cezayı, mahkumiyet kararında usule ve esasa ilişkin hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle uygun bulundu.

Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, istinaf başvurusunda bulunan sanık ve müdafilerinin mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğuna, sanık lehine haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanması gerektiğine yönelen istinaf itirazları yerinde görülmediğinden başvurularının reddine karar verilmiştir."