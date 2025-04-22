Adana'da esrar bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı
Adana'da 2 kilo 370 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
Adana'da 2 kilo 370 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki denetim sırasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Plakası öğrenilemeyen araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan incelemede, bagajdaki yedek lastik bölümüne gizlenmiş poşette 2 kilo 370 gram esrar bulundu.
Ekipler, sürücü Eyüp K. (33) ve yanındaki Sözdar Ö'yü (19) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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