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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:16
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen 2 tır ve 2 hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçlarda kaçak 1 ton kıyılmış tütün ve 200 cep telefonu ele geçiren ekipler, 4 sürücüyü gözaltına aldı.

        Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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