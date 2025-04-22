Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen 2 tır ve 2 hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlarda kaçak 1 ton kıyılmış tütün ve 200 cep telefonu ele geçiren ekipler, 4 sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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