Adana'da jandarma ekipleri şehit kızının doğum gününü kutladı

İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Yaşar'ın 1 yaşına giren kızı Nare Lina'nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

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