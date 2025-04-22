Adana'da sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı.
Yakup K. (22) idaresindeki motosiklet, Karayusuflu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Kazayı gören vatandaşlar, Yakup K. ile yolcu konumunda bulunan eşi Güllü (21) ile oğlu Muhammed Ayaz'ı (2) sulama kanalından çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yakup K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anne ile oğulun hastanedeki tedavileri sürüyor.
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