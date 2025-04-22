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        Adana'da sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 23:59 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:22
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        Adana'da sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen motosikletteki aileden baba öldü, anne ile oğlu yaralandı.

        Yakup K. (22) idaresindeki motosiklet, Karayusuflu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

        Kazayı gören vatandaşlar, Yakup K. ile yolcu konumunda bulunan eşi Güllü (21) ile oğlu Muhammed Ayaz'ı (2) sulama kanalından çıkardı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Yakup K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anne ile oğulun hastanedeki tedavileri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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