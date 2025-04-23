Adana'da iki kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Ekipler, daireye girdiklerinde Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran'ın (37) tabancayla öldürüldüğünü tespit etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla öldüren zanlı, saklandığı başka binanın damında intihar etti.

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