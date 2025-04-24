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        Pozantı'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

        Adana'nın Pozantı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:31
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        Pozantı'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Çocuk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

        Pozantı Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 4'üncüsü organize edilen şenlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçileri ağırladı.

        Etkinlikte, kukla ve köpük balonu gösterisi yapıldı, "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahnelendi.

        Çocukların gönüllerince eğlendiği şenliğe Pozantı Kaymakamı İmran Demirel, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Atçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Sezgin de katıldı.

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