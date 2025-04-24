Pozantı'da "Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

Çocukların gönüllerince eğlendiği şenliğe Pozantı Kaymakamı İmran Demirel, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Atçı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Sezgin de katıldı.

Etkinlikte, kukla ve köpük balonu gösterisi yapıldı, "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahnelendi.

Pozantı Belediyesince, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 4'üncüsü organize edilen şenlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaretçileri ağırladı.

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