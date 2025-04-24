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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı

        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 24.04.2025 - 16:44
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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pozantı ilçesinde durdurduğu araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla inceleme yaptı.

        Araçta bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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