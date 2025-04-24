Adana'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pozantı ilçesinde durdurduğu araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla inceleme yaptı.

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