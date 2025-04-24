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        Adana'da "Bağımsızlık Şenliği" düzenlendi

        Adana'da bağımlılığa karşı gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla Çukurova Üniversitesinde "Bağımsızlık Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 19:12 Güncelleme: 24.04.2025 - 19:26
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        Adana'da "Bağımsızlık Şenliği" düzenlendi
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        Adana'da bağımlılığa karşı gençlerin farkındalığının artırılması amacıyla Çukurova Üniversitesinde "Bağımsızlık Şenliği" düzenlendi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle, Yeşilay Adana Şubesi ile Dicle Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü işbirliğinde Mithat Özsan Amfisi'nde organize edilen şenlik kapsamında kurulan stantlarda gençlere bağımlılık konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

        Kutu oyunlarının yanı sıra "alkol gözlüğüyle" uygulamalı etkinliklerin de yer aldığı şenlikte gençler, bağımlılıktan uzak keyifli zaman geçirdi.

        Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, yaptığı konuşmada, Yeşilayın çalışmalarını bağımlılıkla mücadelede bağımsızlığını ilan etmek amacıyla sürdürdüğünü söyledi.

        Bağımlılığın boşluktan doğan, kronik, bulaşıcı bir beyin hastalığı olduğunu belirten Yıldırım, "Bağımlılıkla mücadele sürecinde şu an sanal kumar bağımlılığının ivmesi oldukça hızlı ilerliyor ve uyuşturucunun hızını geçmiş durumda. Kullanılan, vakit geçirilen uygulamalar ve oyunlarda ganimet kutusundan sanal kumar bağımlılığına doğru bir evrilme süreci var. Lütfen bu oyunlara gelmeyin." diye konuştu.

        Etkinlik kapsamında bilgi yarışmaları da düzenlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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